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Скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине — Дуда

Мир 11:54   10.05.2023
Анджей Дуда
президент Польши
Скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине — Дуда

Верю, что скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине. Россия будет остановлена и разбита. Это нужно делать как на поле боя, так и перед Специальным трибуналом по расследованию преступления агрессии в Украине.

Автор: Анджей Дуда, президент Польши

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верю, что скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине. Россия будет остановлена и разбита. Это нужно делать как на…".