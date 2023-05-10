Скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине — Дуда
Верю, что скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине. Россия будет остановлена и разбита. Это нужно делать как на поле боя, так и перед Специальным трибуналом по расследованию преступления агрессии в Украине.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:54;
Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верю, что скоро мы увидим конец российской агрессии в Украине. Россия будет остановлена и разбита. Это нужно делать как на…".