Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ

І так, росіяни вже знищили Patriot. Вони кажуть. А до цього вони знищили всі “Хаймарси”… А до того… вони стільки всього знищили, скільки у всього НАТО на озброєнні немає. Росіяни говорять, що знищили. Але що вони ще можуть говорити? Визнати публічно свою жалюгідність? Серйозно? Хтось міг би уявити сценарій, в якому після такої масованої атаки росіяни б визнали, що нічого не здобули?