Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ
І так, росіяни вже знищили Patriot. Вони кажуть. А до цього вони знищили всі “Хаймарси”… А до того… вони стільки всього знищили, скільки у всього НАТО на озброєнні немає. Росіяни говорять, що знищили. Але що вони ще можуть говорити? Визнати публічно свою жалюгідність? Серйозно? Хтось міг би уявити сценарій, в якому після такої масованої атаки росіяни б визнали, що нічого не здобули?
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Ви читали новину: «Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:24;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "І так, росіяни вже знищили Patriot. Вони кажуть. А до цього вони знищили всі “Хаймарси”… А до того… вони стільки…".