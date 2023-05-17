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Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ

Події 11:24   17.05.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ

І так, росіяни вже знищили Patriot. Вони кажуть. А до цього вони знищили всі “Хаймарси”… А до того… вони стільки всього знищили, скільки у всього НАТО на озброєнні немає. Росіяни говорять, що знищили. Але що вони ще можуть говорити? Визнати публічно свою жалюгідність? Серйозно? Хтось міг би уявити сценарій, в якому після такої масованої атаки росіяни б визнали, що нічого не здобули?

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "І так, росіяни вже знищили Patriot. Вони кажуть. А до цього вони знищили всі “Хаймарси”… А до того… вони стільки…".