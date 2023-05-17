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Они столько всего «уничтожили», сколько у НАТО нет — Фурса о заявлениях РФ

Мир 11:24   17.05.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Они столько всего «уничтожили», сколько у НАТО нет — Фурса о заявлениях РФ

И да, россияне уже уничтожили Patriot. Они говорят. А до этого они уничтожили все «Хаймарсы». Они столько всего уничтожили, сколько у всего НАТО на вооружении нет. Россияне говорят, что уничтожили. Но что они еще могут говорить? Признать публично свою ничтожность? Серьезно? Кто-то мог бы представить сценарий, в котором после такой массированной атаки россияне признали бы, что ничего не получили?

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И да, россияне уже уничтожили Patriot. Они говорят. А до этого они уничтожили все «Хаймарсы». Они столько всего уничтожили, сколько у…".