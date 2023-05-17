Они столько всего «уничтожили», сколько у НАТО нет — Фурса о заявлениях РФ

И да, россияне уже уничтожили Patriot. Они говорят. А до этого они уничтожили все «Хаймарсы». Они столько всего уничтожили, сколько у всего НАТО на вооружении нет. Россияне говорят, что уничтожили. Но что они еще могут говорить? Признать публично свою ничтожность? Серьезно? Кто-то мог бы представить сценарий, в котором после такой массированной атаки россияне признали бы, что ничего не получили?