Они столько всего «уничтожили», сколько у НАТО нет — Фурса о заявлениях РФ
И да, россияне уже уничтожили Patriot. Они говорят. А до этого они уничтожили все «Хаймарсы». Они столько всего уничтожили, сколько у всего НАТО на вооружении нет. Россияне говорят, что уничтожили. Но что они еще могут говорить? Признать публично свою ничтожность? Серьезно? Кто-то мог бы представить сценарий, в котором после такой массированной атаки россияне признали бы, что ничего не получили?
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:24;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И да, россияне уже уничтожили Patriot. Они говорят. А до этого они уничтожили все «Хаймарсы». Они столько всего уничтожили, сколько у…".