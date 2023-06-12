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Прем’єр Японії заявив про “ядерну парасольку” від Китаю над Україною

Політика 11:33   12.06.2023
Фуміо Кісіда
прем'єр-міністр Японії
Прем’єр Японії заявив про “ядерну парасольку” від Китаю над Україною Фото: пресслужба уряду Японії

Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна “ядерною парасолькою”… мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У спільній заяві, опублікованій на той час, йдеться, що Китай згоден надати Україні взаємні гарантії безпеки у разі вторгнення в Україну або загрози вторгнення із застосуванням ядерної зброї.

Автор: Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:33;

    • Кореспондент Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна “ядерною парасолькою”… мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У…".