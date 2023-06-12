Прем’єр Японії заявив про “ядерну парасольку” від Китаю над Україною

Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна “ядерною парасолькою”… мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У спільній заяві, опублікованій на той час, йдеться, що Китай згоден надати Україні взаємні гарантії безпеки у разі вторгнення в Україну або загрози вторгнення із застосуванням ядерної зброї.