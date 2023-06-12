Прем’єр Японії заявив про “ядерну парасольку” від Китаю над Україною
Фото: пресслужба уряду Японії
Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна “ядерною парасолькою”… мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У спільній заяві, опублікованій на той час, йдеться, що Китай згоден надати Україні взаємні гарантії безпеки у разі вторгнення в Україну або загрози вторгнення із застосуванням ядерної зброї.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 11:33;
Кореспондент Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна “ядерною парасолькою”… мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У…".