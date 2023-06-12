Премьер Японии заявил о «ядерном зонтике» от Китая над Украиной
Фото: пресс-служба правительства Японии
Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком»… мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения в Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:33;
Корреспондент Фумио Кисида, премьер-министр Японии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком»… мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В…".