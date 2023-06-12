Премьер Японии заявил о «ядерном зонтике» от Китая над Украиной

Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком»… мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения в Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.