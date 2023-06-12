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Премьер Японии заявил о «ядерном зонтике» от Китая над Украиной

Мир 11:33   12.06.2023
Фумио Кисида
премьер-министр Японии
Премьер Японии заявил о «ядерном зонтике» от Китая над Украиной Фото: пресс-служба правительства Японии

Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком»… мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения в Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.

Автор: Фумио Кисида, премьер-министр Японии
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:33;

    • Корреспондент Фумио Кисида, премьер-министр Японии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком»… мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В…".