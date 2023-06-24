Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев

Вони загралися та не втримали негативних настроїв. Тепер у прихильників “сво” є можливість у ній взяти участь, але вже у себе вдома. Нагадую, що світова війна для імперії Романових так і завершилася. Солдати, які не захотіли гинути за незрозумілі для них цілі, влаштували переворот і повалили монархію. Пригожин, звісно ж, не Ленін, але режим приречений на провал.