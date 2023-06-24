Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев

Політика 15:11   24.06.2023
Костянтин Немічев
начальник штабу "Kraken"
Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев

Вони загралися та не втримали негативних настроїв. Тепер у прихильників “сво” є можливість у ній взяти участь, але вже у себе вдома. Нагадую, що світова війна для імперії Романових так і завершилася. Солдати, які не захотіли гинути за незрозумілі для них цілі, влаштували переворот і повалили монархію. Пригожин, звісно ж, не Ленін, але режим приречений на провал.

Автор: Костянтин Немічев, начальник штабу "Kraken"
Популярно
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
“Бійці російської армії залишають свої позиції” – командир РДК (відео)
24.06.2023
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
Синєгубов показав наслідки “прильоту” по Харкову
24.06.2023
До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
24.06.2023
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
22.06.2023
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині
24.06.2023
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор
24.06.2023

Новини за темою:

15:11
Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев
15:01
Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський
14:52
Пригожин каже переважно правду – Буданов
14:24
До Москви перекидають військову техніку із прикордонних регіонів – ГУР МО
13:24
Зеленський прокоментував бунт Пригожина: “хаосу стільки, що не приховаєш”

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Тепер у шанувальників “СВО” є можливість у ній взяти участь – Немічев»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 15:11;

    • Кореспондент Костянтин Немічев, начальник штабу "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вони загралися та не втримали негативних настроїв. Тепер у прихильників “сво” є можливість у ній взяти участь, але вже у…".