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Теперь у поклонников «СВО» есть возможность в ней поучаствовать — Немичев

Мир 15:11   24.06.2023
Константин Немичев
начальник штаба "Kraken"
Теперь у поклонников «СВО» есть возможность в ней поучаствовать — Немичев Фото: telegram Константина Немичева

Они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал.

Автор: Константин Немичев, начальник штаба "Kraken"
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Константин Немичев, начальник штаба "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя…".