Теперь у поклонников «СВО» есть возможность в ней поучаствовать — Немичев

Они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал.