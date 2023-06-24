Теперь у поклонников «СВО» есть возможность в ней поучаствовать — Немичев
Фото: telegram Константина Немичева
Они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя дома. Напоминаю, что мировая война для империи Романовых так и завершилась. Солдаты, не захотевшие погибать за непонятные для них цели, устроили переворот и свергли монархию. Пригожин, конечно, не Ленин, но режим обречен на провал.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 15:11;
Корреспондент Константин Немичев, начальник штаба "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они заигрались и не удержали негативных настроений. Теперь у поклонников «сво» есть возможность в ней поучаствовать, но уже у себя…".