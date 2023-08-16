Вторгнення Росії в Україну – стратегічний провал – Блінкен

Вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом… Україна має ясно розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов’язання щодо України. Президент Путін має чітко розуміти марність продовження своєї агресії.