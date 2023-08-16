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Вторгнення Росії в Україну – стратегічний провал – Блінкен

Події 11:53   16.08.2023
Ентоні Блінкен
держсекретар США
Вторгнення Росії в Україну – стратегічний провал – Блінкен

Вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом… Україна має ясно розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов’язання щодо України. Президент Путін має чітко розуміти марність продовження своєї агресії.

Автор: Ентоні Блінкен, держсекретар США
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Ентоні Блінкен, держсекретар США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом… Україна має ясно розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть…".