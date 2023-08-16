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Вторжение России в Украину — стратегический провал — Блинкен

Мир 11:53   16.08.2023
Энтони Блинкен
госсекретарь США
Вторжение России в Украину — стратегический провал — Блинкен

Вторжение России останется стратегическим провалом… Украина должна ясно понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии.

Автор: Энтони Блинкен, госсекретарь США
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Энтони Блинкен, госсекретарь США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вторжение России останется стратегическим провалом… Украина должна ясно понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут…".