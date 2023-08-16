Вторжение России в Украину — стратегический провал — Блинкен
Вторжение России останется стратегическим провалом… Украина должна ясно понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:53;
Корреспондент Энтони Блинкен, госсекретарь США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вторжение России останется стратегическим провалом… Украина должна ясно понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут…".