Вторжение России в Украину — стратегический провал — Блинкен

Вторжение России останется стратегическим провалом… Украина должна ясно понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые возьмут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии.