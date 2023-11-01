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Дати Путіну діяти безкарно – це сингал усім агресорам – Блінкен

Події 12:33   01.11.2023
Ентоні Блінкен
Державний секретар США
Дати Путіну діяти безкарно – це сингал усім агресорам – Блінкен

Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов’язків за статтею 5 альянсу НАТО… Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам.

Автор: Ентоні Блінкен, Державний секретар США
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 12:33;

  • Кореспондент Ентоні Блінкен, Державний секретар США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО,…".