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Дать Путину действовать безнаказанно — это сингал всем агрессорам — Блинкен

Мир 12:33   01.11.2023
Энтони Блинкен
Государственный секретарь США
Дать Путину действовать безнаказанно — это сингал всем агрессорам — Блинкен

Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО… Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы тоже можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, не подходящий Соединенным Штатам.

Автор: Энтони Блинкен, Государственный секретарь США
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:33;

  • Корреспондент Энтони Блинкен, Государственный секретарь США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО,…".