Дать Путину действовать безнаказанно — это сингал всем агрессорам — Блинкен

Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО… Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы тоже можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, не подходящий Соединенным Штатам.