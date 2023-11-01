Дать Путину действовать безнаказанно — это сингал всем агрессорам — Блинкен
Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО… Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы тоже можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, не подходящий Соединенным Штатам.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: блинкен, война, Путин, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дать Путину действовать безнаказанно — это сингал всем агрессорам — Блинкен»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:33;
Корреспондент Энтони Блинкен, Государственный секретарь США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО,…".