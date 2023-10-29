“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали

Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті.