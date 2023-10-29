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“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали

Події 21:19   29.10.2023
Володимир Зеленський
Президент України
“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали Фото: скріншот

Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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21:19
“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали

Ви читали новину: «“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 21:19;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують…".