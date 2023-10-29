“Частина культури ненависті” – Зеленський про події в аеропорту Махачкали
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Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: дагестан, Зеленський, Израиль;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 21:19;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують…".