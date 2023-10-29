«Часть культуры ненависти» — Зеленский о событиях в аэропорту Махачкалы

Это не одиночный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью. Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти.