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«Часть культуры ненависти» — Зеленский о событиях в аэропорту Махачкалы

Мир 21:19   29.10.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
«Часть культуры ненависти» — Зеленский о событиях в аэропорту Махачкалы

Это не одиночный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властью. Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 21:19;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не одиночный случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемой государственным…".