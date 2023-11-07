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Зеленський заявив, що тематику виборів у суспільство в Україні “вкидають”

Політика 11:33   07.11.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський заявив, що тематику виборів у суспільство в Україні “вкидають”

Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:33;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час…".