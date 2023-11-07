Зеленский заявил, что тематику выборов в общество в Украине «вбрасывают»

Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины. И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов.