Зеленский заявил, что тематику выборов в общество в Украине «вбрасывают»
Фото: Офис Президента
Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины. И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:33;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время…".