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Геращенко розшифрувала слова Зеленського про фортифікації

Політика 12:18   29.11.2023
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Геращенко розшифрувала слова Зеленського про фортифікації

У зверненнях Зеленського іноді між рядками бувають дійсно дуже важливі сигнали. В останньому повідомленні про засідання Ставки президент акцентував увагу на будівництві фортифікаційних споруд. Фраза “мін та бетону нашій державі вистачить” розшифровується як посилення оборони. І говорить про обʼєктивну ситуацію на фронті… ОП має чесно говорити з суспільством. Бо про контрнаступ позитивні позаштатні радники кричали з кожної праски. А про оборону – між рядками говорить президент.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:18;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зверненнях Зеленського іноді між рядками бувають дійсно дуже важливі сигнали. В останньому повідомленні про засідання Ставки президент акцентував увагу…".