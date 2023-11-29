Геращенко розшифрувала слова Зеленського про фортифікації
У зверненнях Зеленського іноді між рядками бувають дійсно дуже важливі сигнали. В останньому повідомленні про засідання Ставки президент акцентував увагу на будівництві фортифікаційних споруд. Фраза “мін та бетону нашій державі вистачить” розшифровується як посилення оборони. І говорить про обʼєктивну ситуацію на фронті… ОП має чесно говорити з суспільством. Бо про контрнаступ позитивні позаштатні радники кричали з кожної праски. А про оборону – між рядками говорить президент.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Геращенко, Зеленський, фортификации;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:18;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зверненнях Зеленського іноді між рядками бувають дійсно дуже важливі сигнали. В останньому повідомленні про засідання Ставки президент акцентував увагу…".