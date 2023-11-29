Геращенко расшифровала слова Зеленского о фортификациях
В обращениях Зеленского иногда между строк бывают действительно очень важные сигналы. В последнем сообщении о заседании Ставки президент акцентировал внимание на строительстве фортификационных сооружений. Фраза «мин и бетона в нашем государстве хватит» расшифровывается как усиление обороны. И говорит об объективной ситуации на фронте… ОП должен честно говорить с обществом. Потому что о контрнаступлении положительные внештатные советники кричали по каждому утюгу. А об обороне – между строк говорит президент.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Геращенко, Зеленский, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:18;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В обращениях Зеленского иногда между строк бывают действительно очень важные сигналы. В последнем сообщении о заседании Ставки президент акцентировал внимание…".