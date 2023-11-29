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Геращенко расшифровала слова Зеленского о фортификациях

Политика 12:18   29.11.2023
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Геращенко расшифровала слова Зеленского о фортификациях

В обращениях Зеленского иногда между строк бывают действительно очень важные сигналы. В последнем сообщении о заседании Ставки президент акцентировал внимание на строительстве фортификационных сооружений. Фраза «мин и бетона в нашем государстве хватит» расшифровывается как усиление обороны. И говорит об объективной ситуации на фронте… ОП должен честно говорить с обществом. Потому что о контрнаступлении положительные внештатные советники кричали по каждому утюгу. А об обороне – между строк говорит президент.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:18;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В обращениях Зеленского иногда между строк бывают действительно очень важные сигналы. В последнем сообщении о заседании Ставки президент акцентировал внимание…".