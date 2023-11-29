Геращенко расшифровала слова Зеленского о фортификациях

В обращениях Зеленского иногда между строк бывают действительно очень важные сигналы. В последнем сообщении о заседании Ставки президент акцентировал внимание на строительстве фортификационных сооружений. Фраза «мин и бетона в нашем государстве хватит» расшифровывается как усиление обороны. И говорит об объективной ситуации на фронте… ОП должен честно говорить с обществом. Потому что о контрнаступлении положительные внештатные советники кричали по каждому утюгу. А об обороне – между строк говорит президент.