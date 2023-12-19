Звільнення військкомів – одна з найвдаліших операцій спецслужб РФ – Береза
Підозри вручили менш ніж десятку (військкомів – Ред.), а звільнили більше ніж дві сотні. І звільнили всіх, на кому трималася мобілізація, замість того, щоб звільнити та засудити лише тих, хто скоїв злочин… Я вважаю, що історія з військкомами і їх звільненням – це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб, які вдало прорахували психологічний портрет Зеленського, його схильність до простих рішень та залежність до овацій з боку виборців.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, военкомы, Зеленський, увольнение;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:10;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозри вручили менш ніж десятку (військкомів – Ред.), а звільнили більше ніж дві сотні. І звільнили всіх, на кому трималася…".