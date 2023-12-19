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Увольнение военкомов — одна из самых удачных операций спецслужб РФ — Береза

Политика 12:10   19.12.2023
Борисла Береза
экс-нардеп
Увольнение военкомов — одна из самых удачных операций спецслужб РФ — Береза

Подозрения вручили менее, чем десятку (военкомов — Ред.), а уволили более двух сотен. И уволили всех, на ком держалась мобилизация, вместо того, чтобы уволить и осудить только тех, кто совершил преступление… Я считаю, что история с военкомами и их увольнением – это одна из самых удачных операций российских спецслужб, удачно просчитавших психологический портрет Зеленского, его склонность к простым решениям и зависимость от оваций со стороны избирателей.

Автор: Борисла Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:10;

  • Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрения вручили менее, чем десятку (военкомов — Ред.), а уволили более двух сотен. И уволили всех, на ком держалась мобилизация,…".