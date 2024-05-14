Темпи падають, втрати зростають – Машовець про наступ РФ під Харковом

Очевидно, операція росіян на Харківському операційному напрямку почала “витормажуватися” – темпи падають, втрати, навпаки, зростають… Ну, воно й не дивно – якщо ЗСУ почали активно “реагувати”(в тому числі власними додатковими силами та засобами, чого, як на мене, противник й добивався насправді), то йому, рано чи пізно, таки доводиться зупинятися, нехай тимчасово. Навіть для того, аби просто підтягнути “свіжі” сили та засоби для “продовження банкету”.