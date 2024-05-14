Темпи падають, втрати зростають – Машовець про наступ РФ під Харковом
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Очевидно, операція росіян на Харківському операційному напрямку почала “витормажуватися” – темпи падають, втрати, навпаки, зростають… Ну, воно й не дивно – якщо ЗСУ почали активно “реагувати”(в тому числі власними додатковими силами та засобами, чого, як на мене, противник й добивався насправді), то йому, рано чи пізно, таки доводиться зупинятися, нехай тимчасово. Навіть для того, аби просто підтягнути “свіжі” сили та засоби для “продовження банкету”.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: війна, Машовець, наступ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Темпи падають, втрати зростають – Машовець про наступ РФ під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:32;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидно, операція росіян на Харківському операційному напрямку почала “витормажуватися” – темпи падають, втрати, навпаки, зростають… Ну, воно й не дивно…".