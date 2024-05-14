Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом

Происшествия 11:32   14.05.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом Фото: facebook Константина Машовца

Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут. Ну, оно и не удивительно — если ВСУ начали активно «реагировать» (в том числе, собственными дополнительными силами и средствами, чего, мне кажется, противник и добивался на самом деле), то ему, рано или поздно, приходится останавливаться, пусть временно. Даже для того, чтобы просто подтянуть «свежие» силы и средства… для «продолжения банкета».

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
Популярно
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
14.05.2024, 11:59
«Ситуация на грани» — Буданов из бункера в Харькове дал интервью NYT
«Ситуация на грани» — Буданов из бункера в Харькове дал интервью NYT
14.05.2024, 10:14
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
14.05.2024, 10:42
Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго
Ситуация со светом на Харьковщине: данные Минэнерго
14.05.2024, 12:10
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
13.05.2024, 22:05
Буданов назвал главную цель наступления РФ на Харьковщине
Буданов назвал главную цель наступления РФ на Харьковщине
14.05.2024, 12:26

Новости по теме:

11:32
Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом
11:23
Почему мы в авральном порядке скидываемся на фронт, когда строят метро — Чалый
11:06
Харьков «встречает гостей» — ВСУ показали, как ликвидируют оккупантов
10:42
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
08:45
Операция россиян на Харьковском направлении «начала тормозиться» — Машовец

Вы читали новость: «Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут. Ну, оно и не удивительно…".