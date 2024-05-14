Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом
Фото: facebook Константина Машовца
Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут. Ну, оно и не удивительно — если ВСУ начали активно «реагировать» (в том числе, собственными дополнительными силами и средствами, чего, мне кажется, противник и добивался на самом деле), то ему, рано или поздно, приходится останавливаться, пусть временно. Даже для того, чтобы просто подтянуть «свежие» силы и средства… для «продолжения банкета».
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, Машовець, наступ, наступление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:32;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут. Ну, оно и не удивительно…".