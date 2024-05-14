Темпы падают, потери растут — Машовец о наступлении РФ под Харьковом

Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут. Ну, оно и не удивительно — если ВСУ начали активно «реагировать» (в том числе, собственными дополнительными силами и средствами, чего, мне кажется, противник и добивался на самом деле), то ему, рано или поздно, приходится останавливаться, пусть временно. Даже для того, чтобы просто подтянуть «свежие» силы и средства… для «продолжения банкета».