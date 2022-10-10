В Харькове отстраивают два разрушенных дома (фото)
Восстановительные работы идут на Холодной горе и Залютино. Восстанавливают дома, в которых рухнули стены и крыша.
«В Холодногорском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. В частности, ремонтные работы продолжаются в доме на ул. Холодногорский», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
Там строители восстанавливают стены и межэтажное перекрытие в доме, подъезд которого рухнул после вражеского обстрела.
Также работы идут на проспекте Славы в районе Залютино — там восстанавливают крышу.
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«Занимаются монтажом стропильной системы по пр. Славы и приступили к работе по устройству баннерной пленки», — сообщили подробности о работе строителей в Харьковском горсовете.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, дом, строительство; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 16:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отстраивают два разрушенных дома (фото)".