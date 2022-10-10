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В Харькове отстраивают два разрушенных дома (фото)

Общество 16:20   10.10.2022
Оксана Горун
В Харькове отстраивают два разрушенных дома (фото)

Восстановительные работы идут на Холодной горе и Залютино. Восстанавливают дома, в которых рухнули стены и крыша.

«В Холодногорском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. В частности, ремонтные работы продолжаются в доме на ул. Холодногорский», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

В Харькове восстанавливают дом, в котором рухнул подъезд на Холодной горе

Там строители восстанавливают стены и межэтажное перекрытие в доме, подъезд которого рухнул после вражеского обстрела.

Восстановительные работы в доме на Холодной горе

Также работы идут на проспекте Славы в районе Залютино — там восстанавливают крышу.

В доме на Залютино в Харькове восстанавливают крышу

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«Занимаются монтажом стропильной системы по пр. Славы и приступили к работе по устройству баннерной пленки», — сообщили подробности о работе строителей в Харьковском горсовете.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 16:20;

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