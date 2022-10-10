В Харькове отстраивают два разрушенных дома (фото)

Восстановительные работы идут на Холодной горе и Залютино. Восстанавливают дома, в которых рухнули стены и крыша.

«В Холодногорском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. В частности, ремонтные работы продолжаются в доме на ул. Холодногорский», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Там строители восстанавливают стены и межэтажное перекрытие в доме, подъезд которого рухнул после вражеского обстрела.

Также работы идут на проспекте Славы в районе Залютино — там восстанавливают крышу.

«Занимаются монтажом стропильной системы по пр. Славы и приступили к работе по устройству баннерной пленки», — сообщили подробности о работе строителей в Харьковском горсовете.