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У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)

Суспільство 16:20   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)

Відновлювальні роботи йдуть на Холодній горі та Залютіно. Відновлюють будинки, в яких звалилися стіни та дах.

“У Холодногірському районі продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, ремонтні роботи продовжуються в будинку на вул. Холодногірський”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

У Харкові відновлюють будинок, в якому звалився під'їзд на Холодній горі

Там будівельники відновлюють стіни та міжповерхове перекриття у будинку, під’їзд якого звалився після ворожого обстрілу.

Відновлювальні роботи в будинку на Холодній горі

Також роботи йдуть на проспекті Слави в районі Залютине – там відновлюють дах.

У будинку на Залютиному у Харкові відновлюють дах

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“Займаються монтажем кроквяної системи по пр. Слави та розпочали роботу з влаштування банерної плівки”, – повідомили подробиці про роботу будівельників у Харківській міськраді.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 16:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)".