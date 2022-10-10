У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)
Відновлювальні роботи йдуть на Холодній горі та Залютіно. Відновлюють будинки, в яких звалилися стіни та дах.
“У Холодногірському районі продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, ремонтні роботи продовжуються в будинку на вул. Холодногірський”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.
Там будівельники відновлюють стіни та міжповерхове перекриття у будинку, під’їзд якого звалився після ворожого обстрілу.
Також роботи йдуть на проспекті Слави в районі Залютине – там відновлюють дах.
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“Займаються монтажем кроквяної системи по пр. Слави та розпочали роботу з влаштування банерної плівки”, – повідомили подробиці про роботу будівельників у Харківській міськраді.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дом, строительство; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 16:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)".