У Харкові відбудовують два зруйновані будинки (фото)

Відновлювальні роботи йдуть на Холодній горі та Залютіно. Відновлюють будинки, в яких звалилися стіни та дах.

“У Холодногірському районі продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, ремонтні роботи продовжуються в будинку на вул. Холодногірський”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

Там будівельники відновлюють стіни та міжповерхове перекриття у будинку, під’їзд якого звалився після ворожого обстрілу.

Також роботи йдуть на проспекті Слави в районі Залютине – там відновлюють дах.

“Займаються монтажем кроквяної системи по пр. Слави та розпочали роботу з влаштування банерної плівки”, – повідомили подробиці про роботу будівельників у Харківській міськраді.