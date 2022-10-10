У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами

У мерії повідомили про намір реконструювати будинок у Немишлянському районі, який серйозно зруйнований обстрілами.

“У Немишлянському районі почали розбирати завали для подальшого відновлення будинку на вул. Танкопія, зруйнованого ворожим обстрілом”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

Цей будинок постраждав від обстрілу ще навесні. У ньому фактично зруйновано один із під’їздів, серйозно пошкоджено дах (частково його взагалі немає).

Нагадаємо, що в Харкові вже відновлюють кілька суттєво зруйнованих будинків. У тому числі будинок у Новобаварському районі, на який росіяни скинули авіабомбу. А також – будинок на Павловому Полі, який внаслідок обстрілу залишився повністю без фасаду.