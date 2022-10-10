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У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами

Суспільство 09:42   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами

У мерії повідомили про намір реконструювати будинок у Немишлянському районі, який серйозно зруйнований обстрілами.

“У Немишлянському районі почали розбирати завали для подальшого відновлення будинку на вул. Танкопія, зруйнованого ворожим обстрілом”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

У Харкові розбирають 5-поверхівку, зруйновану обстрілом

Цей будинок постраждав від обстрілу ще навесні. У ньому фактично зруйновано один із під’їздів, серйозно пошкоджено дах (частково його взагалі немає).

Будинок на Танкопія у Харкові відновлюватимуть після обстрілу

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Нагадаємо, що в Харкові вже відновлюють кілька суттєво зруйнованих будинків. У тому числі будинок у Новобаварському районі, на який росіяни скинули авіабомбу. А також – будинок на Павловому Полі, який внаслідок обстрілу залишився повністю без фасаду.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 09:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами".