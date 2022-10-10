У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами
У мерії повідомили про намір реконструювати будинок у Немишлянському районі, який серйозно зруйнований обстрілами.
“У Немишлянському районі почали розбирати завали для подальшого відновлення будинку на вул. Танкопія, зруйнованого ворожим обстрілом”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.
Цей будинок постраждав від обстрілу ще навесні. У ньому фактично зруйновано один із під’їздів, серйозно пошкоджено дах (частково його взагалі немає).
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Нагадаємо, що в Харкові вже відновлюють кілька суттєво зруйнованих будинків. У тому числі будинок у Новобаварському районі, на який росіяни скинули авіабомбу. А також – будинок на Павловому Полі, який внаслідок обстрілу залишився повністю без фасаду.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстанавливать, обстріли, руйнування; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вирішили відновлювати ще одну 5-поверхівку, зруйновану обстрілами".