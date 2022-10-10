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В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами

Общество 09:42   10.10.2022
Оксана Горун
В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами

В мэрии сообщили о намерении реконструировать дом в Немышлянском районе, который серьезно разрушен обстрелами.

«В Немышлянском районе начали разбирать завалы для дальнейшего восстановления дома по ул. Танкопия, разрушенного вражеским обстрелом», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

В Харькове резбирают 5-этажку, разрушенную обстрелом

Этот дом пострадал от обстрела еще весной. В нем фактически разрушен один из подъездов, серьезно повреждена крыша (частично ее вообще нет).

Дом на Танкопия в Харькове будут восстанавливать после обстрела

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Напомним, что в Харькове уже восстанавливают несколько существенно разрушенных домов. В том числе — дом в Новобаварском районе, на который россияне скинули авиабомбу. А также — дом на Павловом Поле, который в результате обстрела остался полностью без фасада.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами".