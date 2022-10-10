В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами
В мэрии сообщили о намерении реконструировать дом в Немышлянском районе, который серьезно разрушен обстрелами.
«В Немышлянском районе начали разбирать завалы для дальнейшего восстановления дома по ул. Танкопия, разрушенного вражеским обстрелом», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
Этот дом пострадал от обстрела еще весной. В нем фактически разрушен один из подъездов, серьезно повреждена крыша (частично ее вообще нет).
Читайте также: В Харькове начали восстанавливать разрушенные обстрелом панельные дома (фото)
Напомним, что в Харькове уже восстанавливают несколько существенно разрушенных домов. В том числе — дом в Новобаварском районе, на который россияне скинули авиабомбу. А также — дом на Павловом Поле, который в результате обстрела остался полностью без фасада.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстанавливать, обстрелы, разрушения, руйнування; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами".