В Харькове решили восстанавливать еще одну 5-этажку, разрушенную обстрелами

В мэрии сообщили о намерении реконструировать дом в Немышлянском районе, который серьезно разрушен обстрелами.

«В Немышлянском районе начали разбирать завалы для дальнейшего восстановления дома по ул. Танкопия, разрушенного вражеским обстрелом», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Этот дом пострадал от обстрела еще весной. В нем фактически разрушен один из подъездов, серьезно повреждена крыша (частично ее вообще нет).

Напомним, что в Харькове уже восстанавливают несколько существенно разрушенных домов. В том числе — дом в Новобаварском районе, на который россияне скинули авиабомбу. А также — дом на Павловом Поле, который в результате обстрела остался полностью без фасада.