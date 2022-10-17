В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены

В Харькове продолжают восстановительные работы в многоэтажках, пострадавших от российских обстрелов. В том числе восстанавливают «панельки», оставшиеся без стен и крыш.

Фото работ, которые проходят в Немышлянской районе — на улице Амосова — опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.

По информации горсовета, отстраивают жилые дома, котрые получили значительные повреждения.

«Так, в одном из домов специалисты уже восстановили торцевую стену, установили на техническом этаже опорные балки, залили на кровле плиты перекрытия и подготовили ее к покрытию рубероидом, а также отремонтировали систему центрального отопления», — перечислили в горсовете.

В другом доме восстановили разрушенный парапет на крыше и усилили плиты перекрытия.