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В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены

Общество 11:43   17.10.2022
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены

В Харькове продолжают восстановительные работы в многоэтажках, пострадавших от российских обстрелов. В том числе восстанавливают «панельки», оставшиеся без стен и крыш.

Фото работ, которые проходят в Немышлянской районе — на улице Амосова — опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.

В Харькове отстраивают разбитые обстрелами дома

По информации горсовета, отстраивают жилые дома, котрые получили значительные повреждения.

«Так, в одном из домов специалисты уже восстановили торцевую стену, установили на техническом этаже опорные балки, залили на кровле плиты перекрытия и подготовили ее к покрытию рубероидом, а также отремонтировали систему центрального отопления», — перечислили в горсовете.

Отстраивают панельный дом в Харькове

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В другом доме восстановили разрушенный парапет на крыше и усилили плиты перекрытия.

Ремонт крыши на Немышле

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены".