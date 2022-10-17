В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены
В Харькове продолжают восстановительные работы в многоэтажках, пострадавших от российских обстрелов. В том числе восстанавливают «панельки», оставшиеся без стен и крыш.
Фото работ, которые проходят в Немышлянской районе — на улице Амосова — опубликовала пресс-служба Харьковской мэрии.
По информации горсовета, отстраивают жилые дома, котрые получили значительные повреждения.
«Так, в одном из домов специалисты уже восстановили торцевую стену, установили на техническом этаже опорные балки, залили на кровле плиты перекрытия и подготовили ее к покрытию рубероидом, а также отремонтировали систему центрального отопления», — перечислили в горсовете.
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В другом доме восстановили разрушенный парапет на крыше и усилили плиты перекрытия.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстанавливают панельную высотку, у которой рухнула часть стены".