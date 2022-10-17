У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)

У Харкові продовжують відновлювальні роботи в багатоповерхівках, які постраждали від російських обстрілів. У тому числі відновлюють “панельки”, що залишилися без стін та дахів.

Фото робіт, що відбуваються в Немишлянській районі – на вулиці Амосова, – опублікувала пресслужба Харківської мерії.

За інформацією міськради, відбудовують житлові будинки, які зазнали значних пошкоджень.

“Так, в одному із будинків фахівці вже відновили торцеву стіну, встановили на технічному поверсі опорні балки, залили на покрівлі плити перекриття та підготували її до покриття руберойдом, а також відремонтували систему центрального опалення”, – перерахували в міськраді.

В іншому будинку відновили зруйнований парапет на даху та посилили плити перекриття.