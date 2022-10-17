У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)
У Харкові продовжують відновлювальні роботи в багатоповерхівках, які постраждали від російських обстрілів. У тому числі відновлюють “панельки”, що залишилися без стін та дахів.
Фото робіт, що відбуваються в Немишлянській районі – на вулиці Амосова, – опублікувала пресслужба Харківської мерії.
За інформацією міськради, відбудовують житлові будинки, які зазнали значних пошкоджень.
“Так, в одному із будинків фахівці вже відновили торцеву стіну, встановили на технічному поверсі опорні балки, залили на покрівлі плити перекриття та підготували її до покриття руберойдом, а також відремонтували систему центрального опалення”, – перерахували в міськраді.
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В іншому будинку відновили зруйнований парапет на даху та посилили плити перекриття.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, дом, отстраивают; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)".