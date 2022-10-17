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У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)

Суспільство 11:43   17.10.2022
Оксана Горун
У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)

У Харкові продовжують відновлювальні роботи в багатоповерхівках, які постраждали від російських обстрілів. У тому числі відновлюють “панельки”, що залишилися без стін та дахів.

Фото робіт, що відбуваються в Немишлянській районі – на вулиці Амосова, – опублікувала пресслужба Харківської мерії.

У Харкові відбудовують розбиті обстрілами будинки

За інформацією міськради, відбудовують житлові будинки, які зазнали значних пошкоджень.

“Так, в одному із будинків фахівці вже відновили торцеву стіну, встановили на технічному поверсі опорні балки, залили на покрівлі плити перекриття та підготували її до покриття руберойдом, а також відремонтували систему центрального опалення”, – перерахували в міськраді.

Відбудовують панельний будинок у Харкові

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В іншому будинку відновили зруйнований парапет на даху та посилили плити перекриття.

Ремонт даху на Немишлі

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлюють панельну висотку, частина стіни якої впала (фото)".