Работал в поле: при обстреле приграничного села на Харьковщине ранен мужчина
45-летний мужчина получил ранение во время обстрела российскими военными приграничного села Гурьев Казачок Золочевской громады Харьковской области.
Около 13 часов, когда начался обстрел, мужчина занимался полевыми работами, рассказал глава громады Виктор Коваленко, передает Telegram-канал ОТГ.
«Мужчина получил ранения правого плеча и бедра, состояние средней тяжести. После оказания первой помощи его направили в больницу в Харьков», — отметил Коваленко.
Читайте также: ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — ГенштабКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: гурьев казачок, обстрел, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работал в поле: при обстреле приграничного села на Харьковщине ранен мужчина".