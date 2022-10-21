Работал в поле: при обстреле приграничного села на Харьковщине ранен мужчина

45-летний мужчина получил ранение во время обстрела российскими военными приграничного села Гурьев Казачок Золочевской громады Харьковской области.

Около 13 часов, когда начался обстрел, мужчина занимался полевыми работами, рассказал глава громады Виктор Коваленко, передает Telegram-канал ОТГ.

«Мужчина получил ранения правого плеча и бедра, состояние средней тяжести. После оказания первой помощи его направили в больницу в Харьков», — отметил Коваленко.