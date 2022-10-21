ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб

В течение текущих суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Терновая на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Согласно публикации, ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы 8 населенных пунктов Украины, среди которых — Харьков.

На Слобожанском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка, пишет Генштаб.