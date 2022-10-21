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ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб

Общество 18:59   21.10.2022
Елена Нагорная
ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб

В течение текущих суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Терновая на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Согласно публикации, ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы 8 населенных пунктов Украины, среди которых — Харьков.

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На Слобожанском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка, пишет Генштаб.

Категории: Общество, Происшествия; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб".