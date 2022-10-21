ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб
В течение текущих суток подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе села Терновая на севере Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Согласно публикации, ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы 8 населенных пунктов Украины, среди которых — Харьков.
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На Слобожанском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Берестовое, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка, пишет Генштаб.Категории: Общество, Происшествия; Теги: атака, обстрел, терновая, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб".