ЗСУ відбили атаку армії РФ у районі Тернової на півночі Харківщини – Генштаб

Протягом поточної доби підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Тернова на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Згідно з публікацією, ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони 8 населених пунктів України, серед яких – Харків.

На Слобожанському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка, пише Генштаб.