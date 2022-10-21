ЗСУ відбили атаку армії РФ у районі Тернової на півночі Харківщини – Генштаб
Протягом поточної доби підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів у районі села Тернова на півночі Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Згідно з публікацією, ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони 8 населених пунктів України, серед яких – Харків.
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На Слобожанському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка, пише Генштаб.Категорії: Події, Суспільство; Теги: атака, обстріл, терновая, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ відбили атаку армії РФ у районі Тернової на півночі Харківщини – Генштаб".