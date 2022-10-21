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Синєгубов: троє людей поранено внаслідок повторного ракетного удару по Харкову

Події 12:19   21.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: троє людей поранено внаслідок повторного ракетного удару по Харкову

Росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Три людини отримали поранення. Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає», – зазначив Синєгубов.

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Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 12:19;

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