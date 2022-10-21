Синєгубов: троє людей поранено внаслідок повторного ракетного удару по Харкову
Росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
«Три людини отримали поранення. Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – ТереховКатегорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, киівський район, ракета, ракетний удар, ранение, россияне, Харьков.; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 12:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: троє людей поранено внаслідок повторного ракетного удару по Харкову".