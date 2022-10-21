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Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – Терехов

Події 10:35   21.10.2022
Оксана Горун
Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що під час повторного обстрілу Харкова армією РФ “приліт” припав знову по Київському району.

“Знову б’ють по Київському району. Попередньо – без руйнувань, жертв і постраждалих”, – написав Терехов у Телеграмі.

Він також уточнив, що зранку Харків обстріляли ракетами С-300. Постраждали шестеро людей. За інформацією ХОВА, всі вони – співробітники підприємства, по якому вдарили російські ракети. Поранено 4 жінок та двох чоловіків. Вони в лікарні, стан – середньої тяжкості, загрози життю немає.

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Повторний обстріл Харкова стався о 10:14. Харків’яни почули два вибухи, над містом піднявся стовп диму.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – Терехов".