Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що під час повторного обстрілу Харкова армією РФ “приліт” припав знову по Київському району.
“Знову б’ють по Київському району. Попередньо – без руйнувань, жертв і постраждалих”, – написав Терехов у Телеграмі.
Він також уточнив, що зранку Харків обстріляли ракетами С-300. Постраждали шестеро людей. За інформацією ХОВА, всі вони – співробітники підприємства, по якому вдарили російські ракети. Поранено 4 жінок та двох чоловіків. Вони в лікарні, стан – середньої тяжкості, загрози життю немає.
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Повторний обстріл Харкова стався о 10:14. Харків’яни почули два вибухи, над містом піднявся стовп диму.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, руйнування, терехов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ знову вдарила по Харкову ракетами, без руйнувань – Терехов".