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У Харкові повторні вибухи

Події 10:17   21.10.2022
Оксана Горун
У Харкові повторні вибухи Фото: Вадим Беликов

Близько 10:14 21 жовтня у Харкові знову пролунав вибух, слідом за ним у регіоні оголосили повітряну тривогу.

За секунду перед вибухом спостерігачі повідомили про активність на території Бєлгородської області. Після був ще один вибух, місцеві телеграм-канали повідомили про те, що над містом видніється дим на місці “прильоту”.

Дим на місці прильоту у Харкові 21 жовтня

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Нагадаємо, це повторний обстріл Харкова – перший був близько 8-й ранку, в його результаті поранення отримали шестеро людей. За інформацією влади, ракети вдарили по території підприємства в Київському районі міста. Постраждали 4 жінки та 2 чоловіки, їхні життя поза небезпекою.

Категорії: Події, Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повторні вибухи".