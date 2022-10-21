У Харкові повторні вибухи

Близько 10:14 21 жовтня у Харкові знову пролунав вибух, слідом за ним у регіоні оголосили повітряну тривогу.

За секунду перед вибухом спостерігачі повідомили про активність на території Бєлгородської області. Після був ще один вибух, місцеві телеграм-канали повідомили про те, що над містом видніється дим на місці “прильоту”.

Нагадаємо, це повторний обстріл Харкова – перший був близько 8-й ранку, в його результаті поранення отримали шестеро людей. За інформацією влади, ракети вдарили по території підприємства в Київському районі міста. Постраждали 4 жінки та 2 чоловіки, їхні життя поза небезпекою.