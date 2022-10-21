У Харкові повторні вибухи
Фото: Вадим Беликов
Близько 10:14 21 жовтня у Харкові знову пролунав вибух, слідом за ним у регіоні оголосили повітряну тривогу.
За секунду перед вибухом спостерігачі повідомили про активність на території Бєлгородської області. Після був ще один вибух, місцеві телеграм-канали повідомили про те, що над містом видніється дим на місці “прильоту”.
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Нагадаємо, це повторний обстріл Харкова – перший був близько 8-й ранку, в його результаті поранення отримали шестеро людей. За інформацією влади, ракети вдарили по території підприємства в Київському районі міста. Постраждали 4 жінки та 2 чоловіки, їхні життя поза небезпекою.Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові повторні вибухи".