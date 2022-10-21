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В Харькове повторные взрывы

Происшествия 10:17   21.10.2022
Оксана Горун
В Харькове повторные взрывы Фото: Вадим Беликов

Около 10:14 21 октября в Харькове вновь прозвучал взрыв, следом за ним в регионе огласили воздушную тревогу.

За секунду перед взрывом наблюдатели сообщили об активности на территории Белгородской области. После последовал еще один взрыв, местные telegram-каналы сообщили о том, что над городом виднеется дым на месте «прилета.

Дым на месте прилета в Харькове 21 октября

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Напомним, это повторный обстрел Харькова — первый был около 8 утра, в его результате ранения получили шесть человек. По информации властей, ракеты ударили по территории предприятия в Киевском районе города. Пострадали 4 женщины и 2 мужчин, их жизни вне опасности.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повторные взрывы".