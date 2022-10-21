В Харькове повторные взрывы

Около 10:14 21 октября в Харькове вновь прозвучал взрыв, следом за ним в регионе огласили воздушную тревогу.

За секунду перед взрывом наблюдатели сообщили об активности на территории Белгородской области. После последовал еще один взрыв, местные telegram-каналы сообщили о том, что над городом виднеется дым на месте «прилета.

Напомним, это повторный обстрел Харькова — первый был около 8 утра, в его результате ранения получили шесть человек. По информации властей, ракеты ударили по территории предприятия в Киевском районе города. Пострадали 4 женщины и 2 мужчин, их жизни вне опасности.