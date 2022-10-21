В Харькове повторные взрывы
Фото: Вадим Беликов
Около 10:14 21 октября в Харькове вновь прозвучал взрыв, следом за ним в регионе огласили воздушную тревогу.
За секунду перед взрывом наблюдатели сообщили об активности на территории Белгородской области. После последовал еще один взрыв, местные telegram-каналы сообщили о том, что над городом виднеется дым на месте «прилета.
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Напомним, это повторный обстрел Харькова — первый был около 8 утра, в его результате ранения получили шесть человек. По информации властей, ракеты ударили по территории предприятия в Киевском районе города. Пострадали 4 женщины и 2 мужчин, их жизни вне опасности.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, вибух, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повторные взрывы".