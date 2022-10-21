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В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы

Происшествия 09:56   21.10.2022
Оксана Горун
В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы

По данным ХОВА, среди раненых в Харькове четверо женщин и двое мужчин.

Все раненые – работники предприятия, по которому ударили российские ракеты, сообщила спикер главы ХОВА Елена Шаповал.

«Состояние среднее, все госпитализированы, но угрозы жизни нет», — отметила она.

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Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 8 утра 21 октября. «Прилет» пришелся на территорию промышленного предприятия в Киевском районе. По информации мэра города, пострадало административное здание, есть разрушения.

 

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:56;

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