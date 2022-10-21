В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы
По данным ХОВА, среди раненых в Харькове четверо женщин и двое мужчин.
Все раненые – работники предприятия, по которому ударили российские ракеты, сообщила спикер главы ХОВА Елена Шаповал.
«Состояние среднее, все госпитализированы, но угрозы жизни нет», — отметила она.
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Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 8 утра 21 октября. «Прилет» пришелся на территорию промышленного предприятия в Киевском районе. По информации мэра города, пострадало административное здание, есть разрушения.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, поранені, раненые, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы".