В ХОВА сообщили о состоянии раненых обстрелом Харькова: жизни — вне угрозы

По данным ХОВА, среди раненых в Харькове четверо женщин и двое мужчин.

Все раненые – работники предприятия, по которому ударили российские ракеты, сообщила спикер главы ХОВА Елена Шаповал.

«Состояние среднее, все госпитализированы, но угрозы жизни нет», — отметила она.

Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 8 утра 21 октября. «Прилет» пришелся на территорию промышленного предприятия в Киевском районе. По информации мэра города, пострадало административное здание, есть разрушения.