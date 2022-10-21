У ХОВА повідомили про стан поранених обстрілом Харкова: життя – поза загрозою

За даними ХОВА, серед поранених у Харкові четверо жінок та двоє чоловіків.

Усі поранені – працівники підприємства, по якому вдарили російські ракети, повідомила речниця голови ХОВА Олена Шаповал.

“Стан середній, всі госпіталізовані, але загрози життю немає”, – зазначила вона.

Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкові близько 8 ранку 21 жовтня. “Прильот” припав на територію промислового підприємства в Київському районі. За інформацією мера міста, постраждали адміністративна будівля, є руйнування.