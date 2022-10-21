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У ХОВА повідомили про стан поранених обстрілом Харкова: життя – поза загрозою

Події 09:56   21.10.2022
Оксана Горун
У ХОВА повідомили про стан поранених обстрілом Харкова: життя – поза загрозою

За даними ХОВА, серед поранених у Харкові четверо жінок та двоє чоловіків.

Усі поранені – працівники підприємства, по якому вдарили російські ракети, повідомила речниця голови ХОВА Олена Шаповал.

“Стан середній, всі госпіталізовані, але загрози життю немає”, – зазначила вона.

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Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкові близько 8 ранку 21 жовтня. “Прильот” припав на територію промислового підприємства в Київському районі. За інформацією мера міста, постраждали адміністративна будівля, є руйнування.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:56;

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