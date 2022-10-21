У ХОВА повідомили про стан поранених обстрілом Харкова: життя – поза загрозою
За даними ХОВА, серед поранених у Харкові четверо жінок та двоє чоловіків.
Усі поранені – працівники підприємства, по якому вдарили російські ракети, повідомила речниця голови ХОВА Олена Шаповал.
“Стан середній, всі госпіталізовані, але загрози життю немає”, – зазначила вона.
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Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкові близько 8 ранку 21 жовтня. “Прильот” припав на територію промислового підприємства в Київському районі. За інформацією мера міста, постраждали адміністративна будівля, є руйнування.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, поранені, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан поранених обстрілом Харкова: життя – поза загрозою".