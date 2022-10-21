Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість
У ХОВА повідомили інформацію про потерпілих на Харківщині від російських обстрілів.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. У Куп’янському районі госпіталізовано 56-річну жінку та 58-річного чоловіка”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також, за його даними, в Куп’янську за медичною допомогою звернувся 55-річний чоловік, який був поранений напередодні.
“Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп’янськ і Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів”, – уточнив Синєгубов.
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Нагадаємо, за останніми даними, в результаті ранкового ракетного обстрілу Харкова в місті поранено шістьох людей. Ракети вдарили по території промислового підприємства в Київському районі – влучання до адміністративної будівлі. Рятувальники працюють на місці.
Використано ілюстративне фото.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, поранені, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість".