Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість

У ХОВА повідомили інформацію про потерпілих на Харківщині від російських обстрілів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. У Куп’янському районі госпіталізовано 56-річну жінку та 58-річного чоловіка”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його даними, в Куп’янську за медичною допомогою звернувся 55-річний чоловік, який був поранений напередодні.

“Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп’янськ і Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів”, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті ранкового ракетного обстрілу Харкова в місті поранено шістьох людей. Ракети вдарили по території промислового підприємства в Київському районі – влучання до адміністративної будівлі. Рятувальники працюють на місці.

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