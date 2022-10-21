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Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість

Події 09:22   21.10.2022
Оксана Горун
Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість

У ХОВА повідомили інформацію про потерпілих на Харківщині від російських обстрілів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. У Куп’янському районі госпіталізовано 56-річну жінку та 58-річного чоловіка”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його даними, в Куп’янську за медичною допомогою звернувся 55-річний чоловік, який був поранений напередодні.

“Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп’янськ і Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів”, – уточнив Синєгубов.

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Нагадаємо, за останніми даними, в результаті ранкового ракетного обстрілу Харкова в місті поранено шістьох людей. Ракети вдарили по території промислового підприємства в Київському районі – влучання до адміністративної будівлі. Рятувальники працюють на місці.

Використано ілюстративне фото.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 09:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині поранено трьох людей, вранці – ще шість".