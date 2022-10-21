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У Харкові після “прильоту” є руйнування – Терехов

Події 08:38   21.10.2022
Оксана Горун
У Харкові після “прильоту” є руйнування – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські ракети вранці 21 жовтня вдарили по одному із підприємств Харкова.

“Прильоти” по одному із підприємств Харкова. Попередньо влучання до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їхній ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу, встановлює ДСНС”, – написав Терехов у Телеграмі.

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Нагадаємо, Харків обстріляли з території Бєлгородської області близько 8 ранку 21 жовтня. Мешканці міста нарахували три вибухи.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після “прильоту” є руйнування – Терехов".