У Харкові після “прильоту” є руйнування – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські ракети вранці 21 жовтня вдарили по одному із підприємств Харкова.

“Прильоти” по одному із підприємств Харкова. Попередньо влучання до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їхній ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу, встановлює ДСНС”, – написав Терехов у Телеграмі.

Нагадаємо, Харків обстріляли з території Бєлгородської області близько 8 ранку 21 жовтня. Мешканці міста нарахували три вибухи.