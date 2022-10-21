В Харькове после «прилета» есть разрушения — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские ракеты утром 21 октября ударили по одному из предприятий Харькова.
«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС», — написал Терехов в telegram.
Читайте также: Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов
Напомним, Харьков обстреляли с территории Белгородской области РФ около 8 утра 21 октября. Жители города насчитали три взрыва.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мэр, обстрел, прилет, терехов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове после «прилета» есть разрушения — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после «прилета» есть разрушения — Терехов".