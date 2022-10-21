В Харькове после «прилета» есть разрушения — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские ракеты утром 21 октября ударили по одному из предприятий Харькова.

«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС», — написал Терехов в telegram.

Напомним, Харьков обстреляли с территории Белгородской области РФ около 8 утра 21 октября. Жители города насчитали три взрыва.