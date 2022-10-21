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Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов

Происшествия 08:09   21.10.2022
Оксана Горун
Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов

Около восьми утра 21 октября в Харькове прогремели взрывы, обстрел подтвердили глава ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области. На данный момент жители города насчитали три взрыва.

«Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру», — предупредил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Обстрел города подтвердил и мэр Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал он.

О том, какие районы города или какие объекты попали под обстрел, пока не сообщают.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов".