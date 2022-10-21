Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов

Около восьми утра 21 октября в Харькове прогремели взрывы, обстрел подтвердили глава ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области. На данный момент жители города насчитали три взрыва.

«Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру», — предупредил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Обстрел города подтвердил и мэр Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал он.

О том, какие районы города или какие объекты попали под обстрел, пока не сообщают.