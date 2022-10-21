Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов
Около восьми утра 21 октября в Харькове прогремели взрывы, обстрел подтвердили глава ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
Наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области. На данный момент жители города насчитали три взрыва.
«Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру», — предупредил в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Обстрел города подтвердил и мэр Игорь Терехов.
«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал он.
О том, какие районы города или какие объекты попали под обстрел, пока не сообщают.
Читайте также: Источники РФ продолжают утверждать, что укрепляют позиции на Харьковщине – ISWКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, обстрел, синегубов, терехов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносят удары по Харькову — Синегубов".