Росіяни завдають ударів по Харкову – Синєгубов
Близько восьмої ранку 21 жовтня у Харкові пролунали вибухи, обстріл підтвердили голова ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Спостерігачі повідомили про виліт ракет із території Бєлгородської області. Наразі мешканці міста нарахували три вибухи.
“До уваги харків’ян: знаходитесь в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру”, – попередив у Телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.
Обстріл міста підтвердив мер Ігор Терехов.
“У Харкові серія вибухів. Будьте дуже обережні”, – написав він.
Про те, які райони міста чи які об’єкти потрапили під обстріл, поки не повідомляють.
Читайте також: Джерела РФ продовжують стверджувати, що зміцнюють позиції на Харківщині – ISWКатегорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, сінєгубов, терехов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдають ударів по Харкову – Синєгубов".