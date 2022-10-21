Росіяни завдають ударів по Харкову – Синєгубов

Близько восьмої ранку 21 жовтня у Харкові пролунали вибухи, обстріл підтвердили голова ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Спостерігачі повідомили про виліт ракет із території Бєлгородської області. Наразі мешканці міста нарахували три вибухи.

“До уваги харків’ян: знаходитесь в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру”, – попередив у Телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріл міста підтвердив мер Ігор Терехов.

“У Харкові серія вибухів. Будьте дуже обережні”, – написав він.

Про те, які райони міста чи які об’єкти потрапили під обстріл, поки не повідомляють.