Джерела РФ продовжують стверджувати, що зміцнюють позиції на Харківщині – ISW

Американський Інститут вивчення війни у ​​зведенні за 20 жовтня зазначив, що росіяни все ще вдають, ніби не здають позиції в Харківській області.

“Російські джерела продовжували стверджувати, що 20 жовтня російські війська зміцнюють обмежені відвойовані позиції на північному сході Харківської області, незважаючи на українські повідомлення про те, що Україна звільнила всю територію Харківської області, крім 1,8%”, – наголосили аналітики ISW.

Йдеться зокрема про село Гороб’ївка неподалік Дворічної, де, за заявами російських блогерів, нібито армія РФ контролює ділянку залізниці.

“Однак український голова Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що українські війська звільнили все, крім 1,8% (32 невказані села) невказаного району Харківської області, що дозволяє припустити, що необґрунтовані заяви Росії про повернення території в цьому районі, ймовірно, відображають вкрай обмежені успіхи порівняно з нещодавнім масштабним українським контрнаступом, який відвоював майже всю сферу”, – вважають в Інституті вивчення війни.

На картах ISW зараз як контрольовані армією РФ відображаються близько 3-4% території Харківщини. Карти обіцяють оновити, коли будуть точні дані про звільнені ЗСУ населені пункти.