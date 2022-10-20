На Харківщині залишаються окупованими 32 населені пункти – Синєгубов

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов заявив на брифінгу 20 жовтня, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це становить трохи менше 2%”, – навів дані Синєгубов.

За його словами, лише за останні шість днів ЗСУ звільнили 19 населених пунктів.

“Бойові дії на території Харківщини продовжуються. Наші військові не зупиняються й продовжують витісняти ворога з нашої території. За останні 6 днів ЗСУ звільнили від російської окупації 19 населених пунктів”, – сказав Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що попереду – багато роботи з відновлення влади та нормального життя на цих територіях. Серед першочергових завдань, які вирішують – розмінування. Першими з представників української влади на територіях після військових з’являються поліцейські, а згодом – прокурори. Правоохоронці фіксують злочини та збирають докази вини російських окупантів.

Нагадаємо, щодоби в Харківській області піротехніки вилучають та знешкоджують сотні снарядів та мін. Днями було встановлено своєрідний “рекорд”: за добу область позбавили 1428 боєприпасів.