Розмінування. На Харківщині за добу знешкодили 1428 боєприпасів

На Харківщині міни та снаряди, що не розірвалися, шукають і знешкоджують 146 піротехніків. Задіяно 53 одиниці техніки.

Статистику рекордного розмінування за добу повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Здійснено 78 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 23 га, вилучено та знешкоджено 1428 вибухонебезпечних предметів”, – навели дані рятувальники.

Насамперед піротехніки зараз розміновують об’єкти критичної інвраструктури, а також інженерні комунікації – електромережі, газопроводи та теплотраси. Роботи йдуть у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Піротехніки за минулий день обстежили близько 11 км ліній електропередач, 6 км залізничних колій, 5 км автомобільних доріг та 3 км газопроводів”, – зазначили в ДСНС.

Загалом з 8 вересня до 17 жовтня на деокупованій території Харківської області вже обстежили понад 1000 га місцевості, 157 км автомобільних доріг, 170 км ліній електропередач, 95 км залізничних колій та 140 км газопроводів. Виявили та знешкодили понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів.