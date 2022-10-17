У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін

Найбільше вибухонебезпечних предметів сапери ДСНС знаходять на півночі та на південному сході Харківської області.

“Населені пункти від Циркунів до Липців, Руська Лозова, Козача Лопань. До того ж ще тривають обстріли. Також повністю територія Ізюмщини, Куп’янський район, Балаклійщина — найзабрудненіші вибухонебезпечними предметами території”, – розповів “Українському Радіо Харків” речник облуправління ДСНС Євген Василенко, передає “Суспільне” .

За його словами, сапери ДСНС щодня обстежують у регіоні до 20 гектарів.

“Усі боєприпаси, що є на озброєнні Російської Федерації, вже знаходили… Це протитанкові, протипіхотні міни. Найбільш небезпечні — ПФМ, “пелюстки” або “метелики”, як їх називають, також ПОМ-2, ПОМ-3 — протипіхотні міни, які спрацьовують дистанційно”, – повідомив Василенко.