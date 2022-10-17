У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін
Найбільше вибухонебезпечних предметів сапери ДСНС знаходять на півночі та на південному сході Харківської області.
“Населені пункти від Циркунів до Липців, Руська Лозова, Козача Лопань. До того ж ще тривають обстріли. Також повністю територія Ізюмщини, Куп’янський район, Балаклійщина — найзабрудненіші вибухонебезпечними предметами території”, – розповів “Українському Радіо Харків” речник облуправління ДСНС Євген Василенко, передає “Суспільне” .
За його словами, сапери ДСНС щодня обстежують у регіоні до 20 гектарів.
Читайте також: ДСНС: «На Харківщині ворог замінував фактично всі об’єкти інфраструктури»
“Усі боєприпаси, що є на озброєнні Російської Федерації, вже знаходили… Це протитанкові, протипіхотні міни. Найбільш небезпечні — ПФМ, “пелюстки” або “метелики”, як їх називають, також ПОМ-2, ПОМ-3 — протипіхотні міни, які спрацьовують дистанційно”, – повідомив Василенко.Категорії: Події, Харків; Теги: взрывоопасные предметы, ГСЧС, мины, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін".