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В ГСЧС назвали территории Харьковщины, где больше всего мин

Происшествия 22:08   17.10.2022
Елена Нагорная
В ГСЧС назвали территории Харьковщины, где больше всего мин Фото: ГСЧС

Больше всего взрывоопасных предметов саперы ГСЧС находят на севере и на юго-востоке Харьковской области.

«Населенные пункты от Циркунов до Липцев, Русская Лозовая, Казачья Лопань. К тому же, еще продолжаются обстрелы. Также полностью территория Изюмщины, Купянский район, Балаклейщина — самые загрязненные взрывоопасными предметами территории», — рассказал «Украинскому Радио Харьков» спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, передает «Суспільне».

По его словам, саперы ГСЧС ежедневно обследуют в регионе до 20 гектаров.

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«Все боеприпасы, которые есть на вооружении Российской Федерации, уже находили… Это противотанковые, противопехотные мины. Наиболее опасные — ПФМ, «лепестки» или «бабочки», как их называют, также ПОМ-2, ПОМ-3 — противопехотные мины, которые срабатывают дистанционно», — сообщил Василенко.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС назвали территории Харьковщины, где больше всего мин".