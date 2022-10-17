В ГСЧС назвали территории Харьковщины, где больше всего мин

Больше всего взрывоопасных предметов саперы ГСЧС находят на севере и на юго-востоке Харьковской области.

«Населенные пункты от Циркунов до Липцев, Русская Лозовая, Казачья Лопань. К тому же, еще продолжаются обстрелы. Также полностью территория Изюмщины, Купянский район, Балаклейщина — самые загрязненные взрывоопасными предметами территории», — рассказал «Украинскому Радио Харьков» спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, передает «Суспільне».

По его словам, саперы ГСЧС ежедневно обследуют в регионе до 20 гектаров.

«Все боеприпасы, которые есть на вооружении Российской Федерации, уже находили… Это противотанковые, противопехотные мины. Наиболее опасные — ПФМ, «лепестки» или «бабочки», как их называют, также ПОМ-2, ПОМ-3 — противопехотные мины, которые срабатывают дистанционно», — сообщил Василенко.