Разминирование. На Харьковщине за сутки обезвредили 1428 боеприпасов

На Харьковщине мины и неразорвавшиеся снаряды ищут и обезвреживают 146 пиротехников. Задействованы 53 единицы техники.

Статистику рекордного разминирования за сутки сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Осуществлено 78 привлечений, обследована и очищена территория общей площадью более 23 га, изъято и обезврежено 1428 взрывоопасных предметов», — привели данные спасатели.

В первую очередь пиротехники сейчас разминируют объекты критической инвраструктуры, а также инженерные коммуникации — электросети, газопроводы и теплотрассы. Работы идут в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.

«Пиротехники за прошлый день обследовали около 11 км линий электропередач, 6 км железнодорожных путей, 5 км автомобильных дорог и 3 км газопроводов», — отметили в ГСЧС.

В целом с 8 сентября по 17 октября на деоккупированной территории Харьковской области уже обследовали более 1000 га местности, 157 км автомобильных дорог, 170 км линий электропередач, 95 км железнодорожных путей и 140 км газопроводов. Обнаружили и обезвредили более 25 тысяч взрывоопасных предметов.