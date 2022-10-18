Разминирование. На Харьковщине за сутки обезвредили 1428 боеприпасов
На Харьковщине мины и неразорвавшиеся снаряды ищут и обезвреживают 146 пиротехников. Задействованы 53 единицы техники.
Статистику рекордного разминирования за сутки сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Осуществлено 78 привлечений, обследована и очищена территория общей площадью более 23 га, изъято и обезврежено 1428 взрывоопасных предметов», — привели данные спасатели.
В первую очередь пиротехники сейчас разминируют объекты критической инвраструктуры, а также инженерные коммуникации — электросети, газопроводы и теплотрассы. Работы идут в Харьковском, Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области.
«Пиротехники за прошлый день обследовали около 11 км линий электропередач, 6 км железнодорожных путей, 5 км автомобильных дорог и 3 км газопроводов», — отметили в ГСЧС.
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В целом с 8 сентября по 17 октября на деоккупированной территории Харьковской области уже обследовали более 1000 га местности, 157 км автомобильных дорог, 170 км линий электропередач, 95 км железнодорожных путей и 140 км газопроводов. Обнаружили и обезвредили более 25 тысяч взрывоопасных предметов.Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, разминирование; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 10:49;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование. На Харьковщине за сутки обезвредили 1428 боеприпасов".