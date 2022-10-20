На Харьковщине остаются оккупированными 32 населенных пункта — Синегубов

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов заявил на брифинге 20 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2%», — привел данные Синегубов.

По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.

«Боевые действия на территории Харьковщины продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории. За последние 6 дней ВСУ освободили от российской оккупации 19 населенных пунктов», — сказал Олег Синегубов.

Он также отметил, что предстоит много работы по восстановлению власти и нормальной жизни на этих территориях. Среди первоочередных задач, которые решают — разминирование. Первыми из представителей украинской власти на территориях после военных появляются полицейские, а затем — прокуроры. Правоохранители фиксируют преступления и собирают доказательства вины российских оккупантов.

Напомним, каждые сутки в Харьковской области пиротехники изымают и обезвреживают сотни снарядов и мин. На днях был установлен своеобразный «рекорд»: за сутки область избавили от 1428 боеприпасов.