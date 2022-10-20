На Харьковщине остаются оккупированными 32 населенных пункта — Синегубов
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов заявил на брифинге 20 октября, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2%», — привел данные Синегубов.
По его словам, только за последние шесть дней ВСУ освободили 19 населенных пунктов.
«Боевые действия на территории Харьковщины продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории. За последние 6 дней ВСУ освободили от российской оккупации 19 населенных пунктов», — сказал Олег Синегубов.
Он также отметил, что предстоит много работы по восстановлению власти и нормальной жизни на этих территориях. Среди первоочередных задач, которые решают — разминирование. Первыми из представителей украинской власти на территориях после военных появляются полицейские, а затем — прокуроры. Правоохранители фиксируют преступления и собирают доказательства вины российских оккупантов.
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Напомним, каждые сутки в Харьковской области пиротехники изымают и обезвреживают сотни снарядов и мин. На днях был установлен своеобразный «рекорд»: за сутки область избавили от 1428 боеприпасов.Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: деоккупация, звільнення, освобождение, синегубов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 11:19;
Корреспондент Артем Листопад, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине остаются оккупированными 32 населенных пункта — Синегубов".