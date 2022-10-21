Источники РФ продолжают утверждать, что укрепляют позиции на Харьковщине – ISW

Американский институт изучения войны в сводке за 20 октября отметил, что россияне все еще делают вид, будто не сдают позиции в Харьковской области.

«Российские источники продолжали утверждать, что 20 октября российские войска укрепляют ограниченные отвоеванные позиции на северо-востоке Харьковской области, несмотря на украинские сообщения о том, что Украина освободила всю территорию Харьковской области, кроме 1,8%», — отметили аналитики ISW.

Речь идет в частности о селе Горобьевка неподалеку от Двуречной, где, по заявлениям российских блоггеров, якобы армия РФ контролирует участок железной дороги.

«Однако украинский глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что украинские войска освободили все, кроме 1,8% (32 неуказанных села) неуказанного района Харьковской области, что позволяет предположить, что необоснованные заявления России о возвращении территории в этом районе, вероятно, отражают крайне ограниченные успехи по сравнению с недавним масштабным украинским контрнаступлением, которое отвоевало почти всю область», — считают в Институте изучения войны.

На картах ISW на данный момент как контролируемые армией РФ отображаются около 3-4% территории Харьковщины. Карты обещают обновить, когда будут точные данные об освобожденных ВСУ населенных пунктах.