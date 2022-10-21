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Источники РФ продолжают утверждать, что укрепляют позиции на Харьковщине – ISW

Происшествия 07:50   21.10.2022
Алексей Наумов
Источники РФ продолжают утверждать, что укрепляют позиции на Харьковщине – ISW

Американский институт изучения войны в сводке за 20 октября отметил, что россияне все еще делают вид, будто не сдают позиции в Харьковской области.

«Российские источники продолжали утверждать, что 20 октября российские войска укрепляют ограниченные отвоеванные позиции на северо-востоке Харьковской области, несмотря на украинские сообщения о том, что Украина освободила всю территорию Харьковской области, кроме 1,8%», — отметили аналитики ISW.

Речь идет в частности о селе Горобьевка неподалеку от Двуречной, где, по заявлениям российских блоггеров, якобы армия РФ контролирует участок железной дороги.

Село Горобьевка в Харьковской области

«Однако украинский глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что украинские войска освободили все, кроме 1,8% (32 неуказанных села) неуказанного района Харьковской области, что позволяет предположить, что необоснованные заявления России о возвращении территории в этом районе, вероятно, отражают крайне ограниченные успехи по сравнению с недавним масштабным украинским контрнаступлением, которое отвоевало почти всю область», — считают в Институте изучения войны.

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На картах ISW на данный момент как контролируемые армией РФ отображаются около 3-4% территории Харьковщины. Карты обещают обновить, когда будут точные данные об освобожденных ВСУ населенных пунктах.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 07:50;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Источники РФ продолжают утверждать, что укрепляют позиции на Харьковщине – ISW".