За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть
В ХОВА сообщили информацию о пострадавших от российских обстрелов жителях региона за сутки.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Богодуховском районе госпитализирован 30-летний мужчина с ранением. В Купянском районе госпитализированы 56-летняя женщина и 58-летний мужчина», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Также, по его данным, в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, получивший ранение накануне.
«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов», — уточнил Синегубов.
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Напомним, по последним данным в результате утреннего ракетного обстрела Харькова в городе ранены шесть человек. Ракеты ударили по территории промышленного предприятия в Киевском районе — попадание в административное здание. Спасатели работают на месте.
Использовано иллюстративное фото.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, раненые, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть".