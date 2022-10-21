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За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть

Происшествия 09:22   21.10.2022
Оксана Горун
За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть

В ХОВА сообщили информацию о пострадавших от российских обстрелов жителях региона за сутки.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Богодуховском районе госпитализирован 30-летний мужчина с ранением. В Купянском районе госпитализированы 56-летняя женщина и 58-летний мужчина», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, получивший ранение накануне.

«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов», — уточнил Синегубов.

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Напомним, по последним данным в результате утреннего ракетного обстрела Харькова в городе ранены шесть человек. Ракеты ударили по территории промышленного предприятия в Киевском районе — попадание в административное здание. Спасатели работают на месте.

Использовано иллюстративное фото.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине ранены трое человек, утром — еще шесть".